中國財經

上證指數高開1點後偏軟。

上證指數開市報3371點，升1點或0.06%；現報3366點，跌2點或0.07%。

深成指開市報11270點，跌9點或0.08%；現報11271點，跌8點或0.07%。

滬深300指數開市報4114點，升2點或0.07%；現報4109點，跌1點或0.04%。

創業板指數開市報1790點，跌4點或0.26%；現報1791點，跌3點或0.21%。

各板塊普遍下滑，有色金屬、鋼鐵、煤炭、水泥、電力、金融、房地產股偏軟；石油、化工股則靠穩。