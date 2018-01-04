上證指數高開1點後偏軟。
上證指數開市報3371點，升1點或0.06%；現報3366點，跌2點或0.07%。
深成指開市報11270點，跌9點或0.08%；現報11271點，跌8點或0.07%。
滬深300指數開市報4114點，升2點或0.07%；現報4109點，跌1點或0.04%。
創業板指數開市報1790點，跌4點或0.26%；現報1791點，跌3點或0.21%。
各板塊普遍下滑，有色金屬、鋼鐵、煤炭、水泥、電力、金融、房地產股偏軟；石油、化工股則靠穩。
今日 09:40 中國財經
上證指數高開1點後偏軟。
上證指數開市報3371點，升1點或0.06%；現報3366點，跌2點或0.07%。
深成指開市報11270點，跌9點或0.08%；現報11271點，跌8點或0.07%。
滬深300指數開市報4114點，升2點或0.07%；現報4109點，跌1點或0.04%。
創業板指數開市報1790點，跌4點或0.26%；現報1791點，跌3點或0.21%。
各板塊普遍下滑，有色金屬、鋼鐵、煤炭、水泥、電力、金融、房地產股偏軟；石油、化工股則靠穩。
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