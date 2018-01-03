今日 22:15
中國財經
內地傳媒引述萬達集團消息指，萬達集團董事長王健林今日在集團總部會見融創中國(01918)主席孫宏斌一行。
去年7月，萬達集團以438.44億元人民幣，將旗下13個萬達文旅項目售予融創。
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