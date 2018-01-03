訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:37 香港財經 港股直擊 中國財經

巴曙松:H股全流通對港股具積極影響

放大圖片

對於內地宣布開展H股全流通試點，港交所(00388)首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松表示，此舉對已上市H股企業改革、國家金融戰略實施、香港市場發展均有明顯正面意義。

他接受《21世紀經濟報道》訪問時指出，對於已通過H股上市的企業，H股全流通解決了內資股股東與H股「同股同權不同利」的問題。內資股在H股全流通條件下，擁有了處置、流轉和抵押的基礎，賦予了內資股股東變現資產價值的機會，若配套相應的公司治理機制改革，可明顯改善公司治理和增強管理層激勵。同時，也方便解決H股企業由於大股東增持股份，出現的H股流動性不足的問題。

巴曙松又指，對香港而言，H股全流通對香港市場帶來的積極影響，是市場流動性的穩步增長，對提升香港市場的交易量，以及市場的深度和廣度更有積極的推動作用。這將有助增加相關股份的流通性和市場參與度，豐富在港上市中資企業的數量和參與度，從而進一步增強香港作為支持中國企業走出去的金融樞紐地位。

他亦表示，政策特別針對符合國家戰略方向的優質企業，將優先選擇所屬行業符合創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，符合國家產業政策發展方向，契合服務實體經濟和支持「一帶一路」建設等國家戰略，且具有一定代表性的優質企業進行H股全流通的試點，將有利於吸引「一帶一路」等企業利用香港市場上市，提高中國資本市場與國際市場的連通性，推動國際金融市場更好的為實體經濟走出去服務。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。