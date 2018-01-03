中國財經

《人民日報》今日報道稱，比特幣價格存在泡沫，已是一個無需討論的問題，無論是從漲幅還是從幣值本身看，比特幣都泛濫着泡沫的味道。其所謂的優勢，包括稀缺性、保真性、強流動性、透明度以及去中心化等，都只是投機的幌子，根本不可能支撐其過山車一樣的漲勢，近日的暴跌已經非常說明問題。

報道稱，過去，比特幣價格已有腰斬的經歷，其未來走向特別值得警惕。在剛剛過去的2017年，暴漲暴跌的比特幣，無疑成了全球最熱門的話題之一：一年之內價格暴漲約20倍，一日之內深跌逾40%。新年伊始，比特幣延續了近日頹勢，價格跌破每枚1.3萬美元，但與去年初不足千元的價格相比，比特幣的價格依舊與價值背離。

比特幣的泡沫來源之一是花樣翻新的炒作。比特幣本身在交易機制上既無價格漲跌限制，又無完全統一的交易平台，給了投機者一夜暴富的想象空間，加上比特幣分叉、代幣首次發行等新玩法，一度推動了其價格的躥升。

近來，比特幣及其衍生金融交易如火如荼。美國等多家交易所批准比特幣期貨交易，卻並不監管。這給比特幣披上了貌似「合法」的外衣，也使得比特幣更像是17世紀荷蘭的鬱金香泡沫：有明確目的的「莊家」們賺得盆滿缽滿，盲目追捧者則甘苦自知。

報到強調，較之於每枚2萬美元的高點，比特幣的價格目前看跌幅已深，但如果未來政府加強監管，或其自身容量限制導致收縮等，比特幣去泡沫的程度會更深。