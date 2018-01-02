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今日 15:31 中國財經

A股2018年首日紅盤高收 滬指漲逾1%

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內地上月製造業數據勝預期，帶動A股元旦假期後，於2018年首個交易日走高，上證指數收升逾1%至逾一個月新高，並創逾4個月最大單日升幅。兩市成交合計較上個交易日增加逾兩成至4455億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開6點後，反覆走高，其後升幅進一步擴大，最高見3349點，漲41點或1.27%，收市報3348點，漲41點或1.24%，成交2277.88億元。

深成指亦高開高走，以全日最高位收市，收報11178點，漲137點或1.25%，成交2177.36億元。

滬深300指數收報4087點，漲56點或1.4%；創業板指數報1769點，升17點或0.97%。

分析師表示，新年伊始，市場對資金面擔憂有所緩解，同時有關臨時準備金動用安排的消息令大市高開高走，受周期行業年報可能較出色的預期提振，今日權重股和周期股整體走強。

各板塊幾乎全線走揚，水泥股漲逾4%；煤炭、石油、鋼鐵股漲逾2%；金融、房地產、化工股漲逾1%；電力、有色金屬股靠穩；僅得醫療器械股偏軟。

財新/Markit公布，經季節性調整的12月中國製造業採購經理指數(PMI)升至51.5，高於11月的50.8及市場預期的50.6，為2017年8月以來新高，並連續7個月位處擴張區間。

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