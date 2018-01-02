中國財經

國家新聞出版廣電總局數據顯示，2017年全國電影總票房為559.1億元(人民幣‧下同)，按年增長13.5%，較2016年3%的票房增速大幅提速。

其中，2017年度票房排名首十的電影中，國產電影與進口電影佔比相同，但國產電影總票房大幅超過進口電影。國產電影票房301.04億元，佔票房總額的53.84%；票房過億元影片92部，其中國產電影51部。

從個別電影看，國產電影《戰狼2》以56.83億元總票房，排名首位。至於《速度與激情8》(港譯《狂野時速8》)以30.12億元票房排名第二。