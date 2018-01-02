中國財經

財新中國12月製造業採購經理指數(PMI)創4個月新高，優於預期。

財新/Markit公布，經季節性調整的12月中國製造業PMI升至51.5，高於上月的50.8及市場預期的50.6，為2017年8月以來最高，並連續7個月處在擴張區間。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生表示，12月製造業運行狀況有所改善，進一步印證中國經濟增長在2017年趨於穩定的觀點，甚至比預期的還要好。而考慮到貨幣政策或收緊以及對地方政府融資的監管，今年經濟增長的下行壓力不能低估。

分項數據顯示，12月新訂單指數由上月的51.8上漲至53。伴隨新訂單的強勁增長，當月產出指數亦繼續大幅回升，連續第18個月在擴張區間。部分廠商反映，更強勁的潛在需求是推動新業務增長的原因之一，三大市場分類的產出皆有增長，增幅領先的是消費產品類。

由於產量和新訂單的增加，12月的採購量增加，為4個月最高；採購庫存與產成品庫存指數皆出現下降，至50以下。

價格方面，12月投入價格指數為4個月來的最低點，出廠價格指數較上月亦有所下降，但兩者均為連續第7個月在50以上。有廠商認為，由於多種原料價格上漲等因素，導致成本提高。

至於就業指數3個月來首次出現上升，為9個月來最高；供貨時間略有下降，積壓工作微增，主要是由於產成品庫存減少，以及環保督察政策等情況帶來的延誤。

此外，製造業界對未來一年的業務前景信心在12月略有上升，有16%的受訪者樂觀預計，未來12個月會有更大的產量。