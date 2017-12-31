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今日 09:49 中國財經

中國12月製造業PMI回落至51.6 符預期

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中國製造業活動放緩，國家統計局公布，12月中國製造業採購經理指數(PMI)回落至51.6，較上月回落0.2個百分點，符預期

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，12月製造業PMI雖回落，但仍達到年均值水平，保持較強擴張動力。2017年，製造業PMI總體走勢穩中有升，年均值為51.6，明顯高於去年總體水平1.3個百分點，製造業穩中向好的發展態勢更趨明顯。

分企業規模看，大型企業PMI微升至53，比上月升0.1個百分點；中型企業PMI回落至50.4，比上月微降0.1個百分點，繼續處擴張狀態；小型企業PMI降至48.7，比上月下降1.1個百分點，位於臨界點以下。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數降至54，比上月回落0.3個百分點，仍位於臨界點之上，表明製造業生產穩步增長，增幅略有收窄。

新訂單指數回落至53.4，比上月回落0.2個百分點，繼續位於臨界點之上，表明製造業市場需求持續釋放，增速略有放緩。

原材料庫存指數降至48，比上月下降0.4個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

從業人員指數降至48.5，比上月下降0.3個百分點，位於臨界點以下，表明製造業企業用工量下降。

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