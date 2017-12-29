中國財經

由十四世紀中期開始，明太祖朱元璋積極地派遣使節到周邊各國，要求向明朝朝貢，另一方面再三發布海禁令，嚴格禁止國民航海到外國。最終明帝國建立了「朝貢/海禁體制」的東亞國際秩序，一時間萬國來朝，完全滿足了明朝皇帝的虛榮心。朝貢貿易的核心是朝貢國向宗主國明朝皇帝獻上貢物，皇帝以貴重多倍的賜品回贈，實際上使節帶來的附帶商品，才是重要的交易。這樣，明朝的對外貿易僅限於伴隨朝貢進行的國家貿易。

對外政策轉向防守

根據日本學者羽田正著作的《從海洋看歷史》所以述，到了十五世紀中期，這種以明朝為中心的朝貢體制就出現動搖。鄭和最後一次帶領大明艦隊下西洋是在宣德年間，之後國家財政困難，已不能再支持這種大規模「燒銀紙」的遠洋行動， 南海和印度洋的國家便再看不到天朝大軍的來訪和威懾，也減少了對「大佬」的朝貢。這時天氣也出現問題，一四四零年代左右開始，歐亞大陸的氣候進入寒冷時期，明帝國的境內也常常發生饑饉和天災，嚴重影響國內經濟。同時，明朝在對外戰爭出現了一次大挫敗，明英宗御駕親征蒙古部族瓦剌，竟反被俘虜（土木之變），自此明朝的對外政策完全轉向防守態勢，並減少和亞洲各國的朝貢貿易。

此後，原本來自印度洋、西亞、東非的朝貢差不多斷絶，來自東南亞的朝貢也大為減少，日本的朝貢被限制為十年一次，連琉球的朝貢貿易也漸漸縮小。

走私活躍 倭寇肆虐

自十五世紀末，中國沿海地區對中央的離心力越來越大。在廣東，外國商船在廣東地方政府默許下進入廣州灣進行非朝貢性的貿易。在福建，華商在南海的走私貿易非常活躍。明政府透過朝貢海禁貿易體系來管理對外通商，事實上已行不通了。公元一五四零年代，華人走私海商，連結日本武士，組成多個武裝集團，展開走私貿易，並且大規模擾亂劫掠中國東南沿岸，這就是明朝歷史上著名的「倭寇」。

直到一五六零年代末，明朝的朝貢易政策終於轉變，允許華人海商從福建渡海到東南亞各地貿易，在北方邊界上也有朝貢外的「互市」。

鍾左敦