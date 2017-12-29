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中國證監會與香港證監會公布，雙方正式簽署《有關期貨事宜的監管及執法合作備忘錄》。

《備忘錄》有利於促進內地與香港期貨市場的監管和執法合作，加強雙方在跨境衍生品、期貨交易所、期貨經營機構及從業人員等方面的監管協作、執法合作及訊息交流，推動內地與香港期貨市場的健康發展。

中國證監會和香港證監會曾於1995年7月簽訂一份監管合作備忘錄，考慮到近年來兩地期貨市場之間的聯繫日趨緊密，以及雙方監管合作的現實需要，雙方認為，有必要修訂及取代1995年簽訂的備忘錄。