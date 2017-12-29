中國財經

內地股市在2017年最後一個交易日收高，滬指企穩3300點樓上。新華社在A股收市後發表文章，回顧今年A股，把賈躍亭和趙薇列入今年A股市場「最戲劇性人物」。

在這篇題為「2017年，這十個詞深深刻入A股歷史」的文章中，其中一詞為「戲劇性人物」。文章指出，賈躍亭和樂視今年隔三差五就上財經熱詞，本周北京證監局責令賈躍亭年底前回國，再次讓賈躍亭成為焦點。這已是北京證監局第二次發文要求賈躍亭回國，上一次是在9月13日，而賈躍亭也曾多次表示「下周回國」。

而與賈躍亭相關的樂視網，自4月17日停牌以來已大半年，幾乎成了一個「假的」上市公司。與其相關的多家基金多次下調樂視網估值。股權質押爆倉風險或成為樂視網復牌後面臨的危機之一。

對於趙薇，文章指，她曾被稱為「女版畢非德」，完成重慶路橋、唐德影視與阿里影業的投資，後兩者讓其斬獲頗豐。趙薇亦曾計劃以30.6億元(人民幣‧下同)控股萬家文化，自己僅出資6000萬元，借款約15億元，拿還未到手的萬家文化股票質押融資再獲得約15億元，玩轉51倍槓桿，最終這筆交易以失敗告終，並且遭到證監會處罰。

證監會認為，趙薇的行為嚴重影響市場秩序、損害中小投資者的信心，影響市場的公平、公正、公開。證監會對黃有龍、趙薇、趙政給予警告，並分別處以30萬元罰款；對孔德永、黃有龍、趙薇分別採取5年證券市場禁入措施。

至於另外9個詞，包括「從嚴監管」、「白馬股」、「減持新規」、「可轉債」、「增持潮」、「閃崩」、「退市」、「360回歸A股」，以及「MSCI」。