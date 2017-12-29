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今日 16:55 中國財經

中證監統一修訂年報訊息披露準則

中國證監會新聞發言人常德鵬表示，近日對上市公司年報和半年報訊息披露內容和格式準則，進行統一修訂。

他指出，是次修訂完善了對上市公司社會責任和環境訊披要求，明確提出分層次的上市公司環境訊披要求，鼓勵公司自願披露有利於保護生態、防治污染訊息；新增支持扶貧開發工作的訊披要求，並且完善委託理財的訊披要求，加強高風險委託理財的訊披要求。

常德鵬又稱，近日制定了進一步規範券商在投行類業務中，聘請第三方機構等相關行為的意見，並向社會公開徵求意見。同時，證監會正在研究制定投行業務廉潔從業行為監管意見。

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