中國財經

內地股市在今年最後一個交易日收高，上證指數收復3300點關口，連續第二日走高。市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減近14%至3658億元(人民幣‧下同)。

總結全年，滬指累升203點或6.56%，扭轉2016年全年挫逾12%的頹勢。深成指累漲8.48%。

上證指數今年先跌後回升，5月11日見今年低位3016點，踏入下半年後則逐步回升，11月14日漲至年內高位3450點，全年上下波幅433點。

上證指數今早輕微低開1點後回穩，全日在3300點關口爭持，尾段升幅擴大，收市報3307點，升10點或0.33%，最高見3308點，升11點或0.36%；最低見3292點，跌3點或0.11%，成交1703.57億元。

總結本周，滬指累計升0.31%，連升兩個星期，累計漲41點或1.26%。12月累跌0.3%，今年末季則跌1.25%。

深成指則高開高走，以接近全日最高位收市，收報11040點，升66點或0.61%，最低見10971點，跌2點或0.02%，成交1954.71億元。深成指12月累升0.88%，第四季累跌0.42%。

滬深300指數報4030點，升11點或0.3%；創業板指數報1752點，升7點或0.44%。

分析師表示，今日為2017年最後一個交易日，市場交投偏淡，大市運行較為平穩。受國產晶片再獲突破利好消息刺激，國產晶片概念股領漲。展望後市，滬指將圍繞3300點繼續窄幅上落。

各板塊普遍走揚，印刷包裝股漲逾3%；化工股漲逾1%；房地產、電力、水泥、鋼鐵、石油、金融股靠穩；半新股則挫逾2%；煤炭、有色金屬股則偏軟。