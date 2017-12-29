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今日 14:28 中國財經

滬指午後續靠穩 化工房產股向好

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A股午後維持靠穩，上證指數升3點，深成指升26點。

上證指數現報3299點，升3點或0.09%，最高見3306點，升9點或0.3%，成交1334.64億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11000點，升26點或0.24%，高見11040點，升66點或0.61%，成交1523.96億元。

滬深300指數報4021點，升2點或0.05%；創業板指數報1747點，升1點或0.11%。

各板塊普遍上升，印刷包裝股漲逾3%；化工、房地產、水泥、電力、鋼鐵股靠穩；煤炭、有色金屬、金融、石油股則偏軟。

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