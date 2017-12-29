台灣股市在今年最後一個交易日高收，加權指數收報10642點，升75點或0.71%，連續第3日走高，並創下史上首次封關日站上萬點的紀錄。
總結全年，台股大升1389點或15.01%，年內一度重上10800點關口，最高見10882點，最低見9235點；全年波幅達1646點。
台股今早高開23點，其後升幅擴大，午後升勢加劇，一度高見10659點，收升75點。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美國股市走高，以及亞太區其他股市的升勢，加上投資者憧憬明年大市將維持強勢，推動台股走高。
今日 14:21 中國財經
台灣股市在今年最後一個交易日高收，加權指數收報10642點，升75點或0.71%，連續第3日走高，並創下史上首次封關日站上萬點的紀錄。
總結全年，台股大升1389點或15.01%，年內一度重上10800點關口，最高見10882點，最低見9235點；全年波幅達1646點。
台股今早高開23點，其後升幅擴大，午後升勢加劇，一度高見10659點，收升75點。
分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美國股市走高，以及亞太區其他股市的升勢，加上投資者憧憬明年大市將維持強勢，推動台股走高。
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