中國財經

財政部公布，11月份，全國發行地方政府債券4541億元(人民幣‧下同)。其中，一般債券2157億元，專項債券2384億元；按用途劃分，新增債券1231億元，置換債券3310億元。

今年首11個月，全國發行地方政府債券累計4.33萬億元。其中，一般債券2.36萬億元，專項債券1.97萬億元；按用途劃分，新增債券1.58萬億元，置換債券2.75萬億元。

截至11月底，全國地方政府債務餘額16.59萬億元，控制在全國人大批准的限額之內。