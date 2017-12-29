中國財經

人民銀行副行長易綱表示，人行黨委高度重視定點扶貧工作，全面推進農村普惠金融發展，全力助推打贏脫貧攻堅戰，取得顯著成效。

易綱在扶貧開發工作領導小組會議上指出，人行深入貫徹中央扶貧開發工作會議精神和脫貧攻堅戰略部署，堅持黨建統領扶貧，按照「圍繞扶貧抓黨建，抓好黨建促扶貧」的工作理念，加強組織領導、優化工作機制、健全扶貧隊伍、強化作風建設，凝聚起全行共同推動脫貧攻堅的強大力量；結合地方實際、突出行業特色，打出金融扶貧的「組合拳」、耕好定點扶貧的「責任田」；發揮央行優勢，圍繞把定點扶貧的「責任田」做成金融扶貧的「示範田」理念。

易綱強調，定點扶貧是黨中央、國務院交付給人行的重要政治任務，人行要全面聚焦十九大關於脫貧攻堅的新部署新要求，把作風建設貫穿定點扶貧全過程，按照「隊伍一體化、項目精品化、工作示範化」的方向，不斷提高定點扶貧工作水平；按照扶貧領域作風建設年的統一部署，進一步提高定點扶貧工作的責任感、使命感、緊迫感，堅持目標導向、強化責任擔當；要進一步深化認識，凝聚合力、堅定信心，發揮好各成員單位、各專項工作小組的優勢和整體效能；進一步加強人文關懷，主動承擔社會責任，找准工作切入點，算好定點扶貧大賬，提高扶貧整體成效，全力助推定點扶貧區縣打贏脫貧攻堅戰。