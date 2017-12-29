訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:13 中國財經

易綱:人行全力助推打贏脫貧攻堅戰

放大圖片

人民銀行副行長易綱表示，人行黨委高度重視定點扶貧工作，全面推進農村普惠金融發展，全力助推打贏脫貧攻堅戰，取得顯著成效。

易綱在扶貧開發工作領導小組會議上指出，人行深入貫徹中央扶貧開發工作會議精神和脫貧攻堅戰略部署，堅持黨建統領扶貧，按照「圍繞扶貧抓黨建，抓好黨建促扶貧」的工作理念，加強組織領導、優化工作機制、健全扶貧隊伍、強化作風建設，凝聚起全行共同推動脫貧攻堅的強大力量；結合地方實際、突出行業特色，打出金融扶貧的「組合拳」、耕好定點扶貧的「責任田」；發揮央行優勢，圍繞把定點扶貧的「責任田」做成金融扶貧的「示範田」理念。

易綱強調，定點扶貧是黨中央、國務院交付給人行的重要政治任務，人行要全面聚焦十九大關於脫貧攻堅的新部署新要求，把作風建設貫穿定點扶貧全過程，按照「隊伍一體化、項目精品化、工作示範化」的方向，不斷提高定點扶貧工作水平；按照扶貧領域作風建設年的統一部署，進一步提高定點扶貧工作的責任感、使命感、緊迫感，堅持目標導向、強化責任擔當；要進一步深化認識，凝聚合力、堅定信心，發揮好各成員單位、各專項工作小組的優勢和整體效能；進一步加強人文關懷，主動承擔社會責任，找准工作切入點，算好定點扶貧大賬，提高扶貧整體成效，全力助推定點扶貧區縣打贏脫貧攻堅戰。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。