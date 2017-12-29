中國財經

深交所提出，明年將優化深圳股市多層次板塊體系，推動更多優質高科技企業進入資本市場，同時推進市場產品體系建設，穩妥推出股票ETF期權試點，大力發展高等級固收產品，改善債券市場結構，積極開展REITs等產品創新。

深交所稱，明年該所工作重點還包括：打好防範化解風險攻堅戰，牢牢守住不發生系統性金融風險底線；依法全面從嚴監管，推動懲罰性違約金、現場檢查等監管手段落實，豐富科技監管手段，努力提升一線監管效能。

另外，該所將繼續服務「一帶一路」倡議，主動融入國家整體對外開放戰略，實現國際化發展新突破。