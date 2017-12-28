中國財經

內地股市反覆造好，上證指數3300點關口得而復失。兩市成交合計較上日略增至4243億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開3點後，早段止跌回升，其後升幅擴大，一度重上3300點關口，最高見3304點，升28點或0.86%，收市報3296點，升20點或0.63%，最低見3263點，跌12點或0.37%，成交2080.2億元。

深成指亦反覆走高，收市報10974點，升62點或0.58%，最高見11029點，漲117點或1.08%；低見10891點，跌19點或0.18%，成交2162.91億元。

滬深300指數報4018點，升27點或0.69%；創業板指數報1745點，跌不足1點或0.01%。

分析師表示，藍籌股貴州茅台宣布明年產品提價，帶動白酒股整體走強，再加上有色金屬和鋼鐵等其他具漲價題材的板塊一同上揚，對滬指上漲貢獻較大；但年底資金面偏緊，中小市值板塊午後走勢轉弱，大市寬幅上落格局仍未被打破。

全球市值最大酒企貴州茅台(600519.SH)預期，今年度利潤總額按年增長58%左右，茅台酒產品明年加價18%。消息刺激貴州茅台股價走高，收漲8.21%，推動釀酒類股漲逾5.23%。

其他板塊普遍走揚，半新股、有色金屬股漲逾3%；煤炭、鋼鐵股漲逾1%；金融、電力、房地產、化工股靠穩；水泥、石油股則偏軟。