今日 14:18
中國財經
中機車輛技術服務中心下發通知稱，經請示工信部裝備工業司同意，對於不符合GB19578-2014《乘用車燃料消耗量限值》要求的車型，自下月1日起停止生產，暫停機動車合格證上傳。
全票通過一地兩檢 李飛：人大一言九鼎
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