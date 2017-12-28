中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10567點，升80點或0.77%，連續第2日走高。

台股今早高開26點，其後升幅擴大，曾高見10592點。其中，泥窯股漲2.11%，食品股漲1.57%，機電股亦漲1.1%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美國股市的升勢，以及亞太區其他股市的漲勢，再加上蘋果概念股反彈，推動台灣電子機電股走高，其中重磅股大立光飆升6.18%，領漲台股。

個股方面，鴻海漲2.28%，聯發科漲1.06%，台積電升0.44%。