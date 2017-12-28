中國財經

商務部預料，明年中國的外貿進出口仍然能夠保持穩中向好的發展勢頭。

商務部新聞發言人高峰在例行發布會上指出，今年首11個月，中國外貿進出口達到25.14萬億元(人民幣‧下同)，按年增長15.6%。按照這個速度，如果不出現特殊的情況，預計今年中國的外貿進出口將再次突破4萬億美元。總體上，中國外貿保持較快增長的態勢。外貿對國民經濟增長的拉動作用明顯。

高峰表示，近數年，內地在外貿領域堅定推進供給側結構性改革，外貿企業的勞動效率、資本效率、資源環境效率等得到有效的提升，產品的品種、質量、檔次正在向中高端化、智能化的方向發展。總體上，中國的外貿進出口正在由高速增長的階段，轉向高質量發展，發展的潛力正逐步得到釋放。

對於明年中國外貿的發展，高峰稱，從外部環境來說，目前各方普遍看好明年全球的經濟增長。根據國際貨幣基金組織的預測，明年世界經濟預計增長3.7%，比今年預計的世界經濟增速要快0.1個百分點。國際貨物和服務貿易的增速將達4%，高於最近5年平均增速3.4%的水平，超過世界經濟的增速。但在國際貿易領域仍然存在着一些不確定、不穩定的因素。

他稱，從國內來看，中國企業的內生動能正在積聚，商務部將繼續鼓勵企業增強創新驅動，提升科技進步對外貿的貢獻率，提高全要素生產率，逐步實現外貿的高質量發展。