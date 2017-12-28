A股早段止跌回升，上證指數升9點，深成指升65點。
上證指數現報3285點，升9點或0.3%，最高見3292點，升16點或0.5%，成交792.59億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10977點，升65點或0.6%，高見10996點，升84點或0.78%，成交882.08億元。
滬深300指數報4010點，升19點或0.49%；創業板指數報1753點，升8點或0.47%。
各板塊普遍走高，半新股漲近4%；有色金屬、金融、電力、化工、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股則偏軟。
今日 10:52 中國財經
A股早段止跌回升，上證指數升9點，深成指升65點。
上證指數現報3285點，升9點或0.3%，最高見3292點，升16點或0.5%，成交792.59億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10977點，升65點或0.6%，高見10996點，升84點或0.78%，成交882.08億元。
滬深300指數報4010點，升19點或0.49%；創業板指數報1753點，升8點或0.47%。
各板塊普遍走高，半新股漲近4%；有色金屬、金融、電力、化工、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股則偏軟。
|下一篇：
|載中國遊客旅遊巴冰島翻側致1死12傷
|上一篇：
|人民幣全球支付排名回升至第六