中國財經

A股早段止跌回升，上證指數升9點，深成指升65點。

上證指數現報3285點，升9點或0.3%，最高見3292點，升16點或0.5%，成交792.59億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10977點，升65點或0.6%，高見10996點，升84點或0.78%，成交882.08億元。

滬深300指數報4010點，升19點或0.49%；創業板指數報1753點，升8點或0.47%。

各板塊普遍走高，半新股漲近4%；有色金屬、金融、電力、化工、鋼鐵、房地產股靠穩；水泥、煤炭、石油股則偏軟。