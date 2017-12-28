中國財經

上證指數低開3點後偏軟。

上證指數開市報3272點，跌3點或0.11%；現報3269點，跌5點或0.18%。

深成指開市報10907點，跌3點或0.03%；現報10906點，跌4點或0.04%。

滬深300指數開市報3993點，升1點或0.04%；現報3990點，跌1點或0.03%。

創業板指數開市報1742點，跌2點或0.16%；現報1744點，跌不足1點或0.05%。

各板塊普遍下滑，水泥股挫1%；煤炭、石油、化工、房地產、鋼鐵、金融、電力股偏軟；有色金屬股則靠穩。