中國財經

中國規模以上工業企業利潤增速大幅放緩，內地股市反覆下滑，上證指數再次失守3300點關口，收市挫近1%。兩市成交合計較上日增逾12%至4100億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開3點，早段窄幅上落，午後跌幅擴大，失守3300點關口，收市報3275點，跌30點或0.92%，最低見3270點，挫35點或1.08%；最高見3307點，升不足1點或0.03%，成交1982.65億元。

深成指亦低開低走，並以全日最低位收市，收報10911點，挫110點或1%，最高見11026點，升4點或0.04%，成交2117.77億元。

滬深300指數報3991點，跌62點或1.54%；創業板指數報1745點，跌13點或0.77%。

分析師表示，今日早段大市窄幅上落，午後受資金面趨緊影響，出現較大幅度跳水，將前日漲幅悉數回吐。中段個股走勢分化，今年累積漲幅較大的消費股偏弱，新能源汽車股則受利好消息刺激集體走升。料年底前大市受制於資金面等因素無法形成上漲合力，短線將維持低位窄幅上落態勢。

新華社旗下《經濟參考報》發表文章稱，本輪金融嚴格監管會較漫長，金融機構會較受「煎熬」。消息拖累金融股挫逾2%。

其他各板塊普遍走軟，水泥股挫近1%；電力、房地產、化工、鋼鐵股偏軟；半新股則漲逾3%；煤炭股漲近逾2%；有色金屬股漲逾1%；石油股靠穩。

國家統計局今早公布，11月規模以上工業企業利潤7858.2億元，按年增長14.9%，增速比10月份放緩10.2個百分點。