中國財經

財政部、稅務總局、工信部及科技部等四部委聯合公布，自下月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。

公告指，對免徵車輛購置稅的新能源汽車，通過發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理。本月底之前已列入《目錄》的新能源汽車，對其免徵車輛購置稅政策繼續有效。

明年起，列入《目錄》的新能源汽車須同時符合以下條件，包括獲得許可在中國境內銷售的純電動汽車、插電式(含增程式)混合動力汽車、燃料電池汽車；符合新能源汽車產品技術要求等。