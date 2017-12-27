中國財經

資產管理公司施羅德表示，其上海子公司已獲中國私募證券投資基金管理人資格。

施羅德今年6月成為外商獨資投資管理公司，連同私募證券投資基金管理人資格，公司能制定一系列股票、固定收益等資產投資方案，以滿足內地高淨值人士，以及相關機構投資者的需求。

施羅德亞洲區行政總裁李定邦表示，中國是公司業務發展的重要部分，而私募證券投資基金管理人資格，讓公司能為內地投資者提供合適的投資產品。

為支援業務擴展，施羅德將在內地的辦公室增加本地團隊，包括招募熟悉市場動態的本地人才、建立專門的客戶服務團隊。