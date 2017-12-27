中國財經

內地官方媒體《中國日報》報道，中國經濟監管機構密切關注手機存儲晶片近期價格飆升勢頭，或將調查可能存在的公司價格操縱行為。

報道引述國家發改委價監局官員徐新宇指出，過去18個月晶片價格大幅上漲，發改委已經注意到價格飆升狀況，將更加關注該行業未來可能因「價格操縱」引起的問題，並對此保持警惕。

徐新宇表示，可能有多家公司協同行動，儘量推高晶片價格，謀求獲利最大化。

供應緊張和需求激增，引發記憶體晶片行業「超級周期」，推高三星電子和SK海力士等晶片製造商的產品價格和獲利。