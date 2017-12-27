中國財經

中國規模以上工業企業利潤增速大幅放緩，國家統計局公布，11月規模以上工業企業利潤7858.2億元(人民幣‧下同)，按年增長14.9%，增速比10月份放緩10.2個百分點。

今年首11月，規模以上工業企業利潤6.87萬億元，按年增長21.9%，增速比首10月放緩1.4個百分點。

首11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1.57萬億元，按年增長46.2%；股份制企業利潤4.8萬億元，增長23.9%；外商及港澳台商投資企業利潤1.68萬億元，增長17.5%；私營企業實現利潤2.19萬億元，增長12.7%。

國家統計局工業司何平表示，儘管11月工業利潤增速有所放緩，但總體上看，今年以來工業企業效益持續改善。成本費用下降，利潤率上升；資金周轉加快，經營效率繼續提高；企業槓桿率下降，經營風險降低。

首11月，41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加，2個行業減少。其中煤炭開採和洗選業利潤按年增長3.6倍；石油加工、煉焦和核燃料加工業增長36%；汽車製造業增長6.1%；電腦、通訊和其他電子設備製造業增長20.4%，石油和天然氣開採業由同期虧損轉為盈利，電力、熱力生產和供應業利潤按年下降17.8%。