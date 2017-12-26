外電引述知情人士透露，復星集團考慮出售荷里活電影製作公司Studio 8持股。
知情人士指出，復星已與投資者洽談，並為Studio 8正在製作的電影融資。復星估計Studio 8市值或達10億美元(約78億港元)。復星在三年前入股Studio 8。
該人士表示，復星尚未與潛在買家正式談判，或決定保留股權。資料顯示，復星持有Studio 8在A類投資者中80%股權，佔總股本約60%。
Studio 8對此不予置評。復星則表示非常支持Studio 8，並繼續致力成為長期戰略股東。
今日 14:52 中國財經
外電引述知情人士透露，復星集團考慮出售荷里活電影製作公司Studio 8持股。
知情人士指出，復星已與投資者洽談，並為Studio 8正在製作的電影融資。復星估計Studio 8市值或達10億美元(約78億港元)。復星在三年前入股Studio 8。
該人士表示，復星尚未與潛在買家正式談判，或決定保留股權。資料顯示，復星持有Studio 8在A類投資者中80%股權，佔總股本約60%。
Studio 8對此不予置評。復星則表示非常支持Studio 8，並繼續致力成為長期戰略股東。
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