訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:52 中國財經

復星擬售荷里活電影製作公司Studio 8持股

放大圖片

外電引述知情人士透露，復星集團考慮出售荷里活電影製作公司Studio 8持股。

知情人士指出，復星已與投資者洽談，並為Studio 8正在製作的電影融資。復星估計Studio 8市值或達10億美元(約78億港元)。復星在三年前入股Studio 8。

該人士表示，復星尚未與潛在買家正式談判，或決定保留股權。資料顯示，復星持有Studio 8在A類投資者中80%股權，佔總股本約60%。

Studio 8對此不予置評。復星則表示非常支持Studio 8，並繼續致力成為長期戰略股東。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。