中國財經

A股午後個別發展，上證指數靠穩，深成指下跌。

上證指數午後升幅略為擴大，最高見3295點，升14點或0.45%，現報3290點，升9點或0.29%，成交1070.75億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10958點，跌46點或0.43%，上午曾低見10900點，跌104點或0.95%，成交1170.73億元。

滬深300指數現報4034點，跌7點或0.18%；創業板指數報1751點，跌4點或0.26%。

各板塊個別發展，次新股升逾6%，水泥、金融靠穩；煤炭、房產、有色金屬偏軟。