中國財經

人民銀行副行長易綱強調，要把防範風險的攻堅戰打好，首先要控制好總體槓桿率，要堅持積極穩妥的去槓桿、穩槓桿。

易綱在一個經濟年會上表示，要看出金融風險和經濟周期、結構性因素、體制性因素的聯繫。很多風險的積累，最終都要反映到金融風險，比如經濟周期，有上升周期和下降周期。上升周期不良資產都比較少，下降周期不良資產會上升，要考慮周期因素，結構性因素。

他稱，現在面臨新舊產能換代，面臨去產能、去「殭屍企業」，這時候結構性矛盾也必然反映到金融領域。同時，還有體制性因素，如地方政府隱性負債問題，上述因素疊加起來就反映到金融風險。

易綱指出，初步測算今年首三季槓桿率增長大幅度下降，比2012年至2016年平均增幅降了9.6個百分點，也就是說今年首三季的槓桿率如果是上漲，也就只是微微的上漲一點，較以前幾年大幅度下降。

他表示，人行堅定執行穩健的貨幣政策，保持貨幣政策的中性，把國有企業去槓桿作為重中之重，標本兼治解決地方政府的隱性負債問題。堅決治理金融亂象，堅決打擊違法違規金融活動，加強對薄弱環節監管制度的建設。

易綱認為，現在金融的各方面、發展的各個環節風險總體可控，改革開放增強中國經濟和金融抗風險的能力，所以在防範金融風險過程中要堅持改革開放，提高中國的競爭力和韌性，這是改革開放取得的成績，也正是體制機制建設的基礎，也正是打贏防範金融風險攻堅戰的堅實的體制基礎和各方面機構、市場發展的保障。