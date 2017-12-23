中國財經

人民銀行副行長易綱表示，穩健的貨幣政策和轉向高質量發展的階段有着內在的聯繫，但是僅靠貨幣政策能否維持金融穩定，還必須考慮宏觀審慎。

易綱在一個經濟年會上指出，如果看貨幣政策，就看物價指標、就業指標、GDP指標；有時貨幣政策沒有問題，但是這個過程中由於次貸、加槓桿，逐步積累矛盾，比如次貸危機逐漸演變成雷曼危機，就演變成金融風險。因此，考慮整體經濟穩定和宏觀金融穩定的時候，必須要考慮宏觀審慎。

他表示，貨幣政策的主要目標是維持物價穩定，並以此促進經濟增長，兼顧GDP的增長，這樣的貨幣政策目標下，如果防範金融風險，要保持金融穩定，還要有一個支柱就是宏觀審慎政策。

他稱，今年以來，廣義貨幣M2增長率放慢，到11月末M2的增長率只有9.1%，按年度數字說，差不多是有M2統計以來最低的增長率。但同時看到，社會融資規模增長12.5%，人民幣貸款餘額增長13.3%，整個金融支持實體經濟的力度還是比較大的。

談到中國今年M2偏低的情況，易綱解釋，因為金融內部槓桿率得到下降，金融內部的派生存款或者對非標、對其他投資類產品的投資有所下降，這種嵌套的產品有所下降，使得金融機構之間相互派生的存款有所下降，所以使得整個M2的增長是9.1%的水平。

在易綱看來，這樣的M2是一個正常水平。他稱，從整個考量對實體經濟支持的力度來看是比較合適的力度，但還要綜合考慮社會融資規模、綜合考慮人民幣貸款，同時考慮降槓桿、穩槓桿的需要等。但強調在這個過程中可以看到價格調控愈來愈重要，貨幣政策需要從直接調控向間接調控轉變，需要從以數量型為主的調控，向以價格型為主的調控轉變，利率市場化都在穩步地推進。

他又表示，黨的十九大對金融工作的部署，一是增強金融服務實體經濟的能力，二是健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱的調控框架，深化利率和滙率市場化改革，健全金融監管體系。這都是在高質量發展階段，必須要堅持金融服務實體經濟的基本出發點，也就是金融工作要回歸本源。