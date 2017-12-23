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泰國交通部長阿空表示，泰中鐵路合作項目將大大提升泰國鐵路技術，助力泰國和周邊地區發展，以及「一帶一路」建設，進一步促進泰中兩國的友好關係。

阿空在中泰鐵路合作項目一期工程開工儀式上指出，這條鐵路穿越泰國東北部地區，將有力促進該地區的發展，同時，連接中老鐵路聯通國際，將會帶動泰國整個國家的經濟發展。

阿空舉例，現在中國和其他國家遊客前往呵叻府巴沖縣旅遊，一般都是乘飛機到曼谷或其他沿海地區，然後乘汽車過來，耗時較長。泰中鐵路開通後，從曼谷到巴沖由原來的需要3至4個小時，減少至不用一個半小時，遊客還可以直接乘火車抵達，將對當地旅遊業和各方面發展起到積極推動作用。

他表示，泰國處於中南半島陸地上的中心位置，泰中鐵路建成後，將進一步鞏固泰國在這一地區的交通樞紐地位，惠及周邊地區。

談及中國的「一帶一路」倡議，阿空認為，這將使得包括泰國在內的整個東盟地區，通過鐵路等交通網絡聯通亞歐大陸。他稱，隨着「一帶一路」建設的實施，東盟與亞歐大陸將更加人通貨暢，共同繁榮，而泰中鐵路對於泰中共同推進「一帶一路」合作、促進地區互聯互通具有重要的作用和意義。

阿空進一步解釋，除了促進人員往來外，未來從中國過來的商品貨物，可以通過泰中鐵路及連接線直接運到泰國廉差邦港和瑪達普港口。因此，泰中鐵路將有利於「泰國4.0」戰略和東部經濟走廊的發展，同時，貨物通過相關港口運往世界各地，促進「一帶一路」聯通更多國家和地區。

中泰鐵路項目一期工程連接泰國首都曼谷與東北部的呵叻府，最高時速250公里。二期工程將延伸至與老撾首都萬象一河之隔的廊開府，實現與中老鐵路磨丁至萬象段的連接。