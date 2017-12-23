中國財經

中國銀監會於近日發布的《關於規範銀信類業務的通知》指出，對信託公司在銀信類業務方面提出了新要求，不得接受委託方銀行直接或間接提供的擔保，不得與委託方銀行簽訂抽屜協議，不得為委託方銀行規避監管要求或第三方機構違法違規提供通道服務，不得將信託資金違規投向房地產、地方政府融資平台、股市、產能過剩等限制或禁止領域等。

信託業協會數據顯示，截至2017年第一季末，銀信業務規模為4.88萬億元(人民幣‧下同)，是2010年第四季末1.66萬億元的2.9倍。

對此，中銀監高度重視，制定了上述《通知》，對銀信類業務，特別是銀信通道業務予以規範。《通知》首次明確將銀行表內外資金和收益權同時納入銀信類業務的定義，並在此基礎上，將銀信通道業務明確為信託資金或信託資產的管理、運用和處分均由委託人決定，風險管理責任和因管理不當導致的風險損失全部由委託人承擔的行為。

《通知》進一步規範了銀信類業務中商業銀行的行為，要求銀行應按照實質重於形式原則，將其實際承擔信用風險的業務納入統一授信管理並落實授信集中度監管要求。

同時，《通知》要求商業銀行應當在銀信類業務中，對信託公司實施名單制管理，綜合考慮信託公司的風險管理水平和專業投資能力，審慎選擇交易對手。《通知》還要求，各銀監局應強化屬地監管責任，切實加強對銀信類業務的日常監管。