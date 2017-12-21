中國財經

人民銀行研究局局長徐忠出席在北京召開的國是論壇2017年會，並發表演講。對於中國是否會跟隨美國減稅的步伐，徐忠表示，從企業所得稅的角度看，中國名義稅率為25%，美國是35%，所以美國有減稅空間，但似乎中國降低名義稅率的訊號並不大。

據新浪財經報道，徐忠認為，中國企業的稅負不高，而承擔的要素成本偏高，即是說非稅負的負擔很重，營商環境很不好。他呼籲，為了應對美國減稅帶來的衝擊，中國應該加快關鍵要素領域的改革。

徐忠指出，具體的改革應包括，第一，土地市場，認為如果將土地成本算入稅負的話，中國企業的稅負成本一下子就會提高很多。而地方政府的收入與支出不匹配，使得土地成本難以下降，高地價增加了企業的用地成本，高房價推高了企業的用工成本，同時，企業的社保繳費負擔過重。

第二，由於壟斷產生的生產成本和運營成本較高，比如水、電等。第三，過度追求GDP導致國企和地方政府擴張太快，產生擠出效應，使中小企業的融資成本上升。在進入新時代後，政府應淡化GDP，從高速增長轉向高質量增長，這也為降低中小企業成本創造了條件。

徐忠強調，必須要深化重點領域的改革，真正地為市場主體創造一個有利於從重數量到重質量的增長轉型環境。