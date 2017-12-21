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今日 15:23 中國財經

滬指重上3300點 深成指漲1%

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中央經濟工作會議昨日閉幕並重申要穩中求進，帶動內地股市今日先跌後回升，上證指數重上3300點關口。兩市成交合計較上日略增至3851億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開6點後走低，最低見3267點，跌20點或0.61%，早段止跌回升，重上3300點水平，午後升幅擴大，最高見3309點，升21點或0.66%，收市報3300點，升12點或0.38%，成交1737.4億元。

深成指亦低開高走，收市報11118點，漲114點或1.04%，最高見11149點，漲145點或1.32%；最低見10935點，跌68點或0.62%，成交2113.39億元。

滬深300指數報4067點，升37點或0.93%；創業板指數報1789點，升7點或0.41%。

分析師表示，受剛結束的中央經濟工作會議消息提振，今日市場出現反彈行情，滬指收紅重返3300點。但年末資金面依然較緊，大市整體成交量仍保持在較低水平，導致熱點持續性較差，人氣依然不足，滬指3300點上方的壓力仍很明顯。

各板塊普遍向上，半新股漲近2%；水泥、鋼鐵、金融、石油、有色金屬、房地產、化工股靠穩；電力、煤炭股則偏軟。

歷時3天的中央經濟工作會議昨日閉幕，為明年經濟政策定調，會議重申要穩中求進，今後3年重點推進防範重大風險、精準脫貧及防治污染，又闡述了從八個方面推動高質量發展。

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