國際清算銀行(BIS)公布，11月人民幣實際有效滙率指數降0.09%至121.39，結束連續五個月升勢。上月修正後為升0.28%。
11月人民幣名義有效滙率指數則降0.02%至117.87，結束三連升。上月修正後為升0.2%。
數據統計，今年實際有效滙率累計跌1.18%；名義有效滙率則累計跌0.59%。2016年人民幣實際有效滙率累計下跌5.69%；名義有效滙率則累計下跌5.85%，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創2003年以來最大。
今日 13:57 中國財經
國際清算銀行(BIS)公布，11月人民幣實際有效滙率指數降0.09%至121.39，結束連續五個月升勢。上月修正後為升0.28%。
11月人民幣名義有效滙率指數則降0.02%至117.87，結束三連升。上月修正後為升0.2%。
數據統計，今年實際有效滙率累計跌1.18%；名義有效滙率則累計跌0.59%。2016年人民幣實際有效滙率累計下跌5.69%；名義有效滙率則累計下跌5.85%，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創2003年以來最大。
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