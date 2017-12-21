中國財經

商務部預料，全年消費市場將實現平穩較快的增長目標，消費對經濟發展的基礎性作用將進一步體現。

商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上表示，國民經濟繼續保持穩中向好的發展態勢，居民收入保持增長，就業持續向好，物價總體穩定。

針對下一步提振消費的措施，高峰透露，未來商務部將增加消費供給，推動電子商務深入發展，鼓勵電商進農村。此外，還要統一建設流通大市場，推動供應鏈的應用，降低流通成本提高效率。重點開展互聯網領域和農村市場的市場整治，繼續推進重要產品追溯體系的建設。