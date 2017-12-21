中國財經

美國國會通過減稅法案，美元滙價偏軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)一度升穿6.56，最高曾見6.5532。

人民幣兌美元在岸價現報6.5652，較上日下午4時30分收報6.5798，大升146點子或0.22%；較晚上11時30分最後成交價6.5775，走強123點子。

離岸價(CNH)更曾升破6.55，高見6.5470，現報6.5589，升57點子。

官方今日開出的中間價報6.5795，較上日中間價6.6066，升271點子或0.41%，是9月20日以來最強，且連升3日。