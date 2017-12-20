中國財經

中央經濟工作會議今日結束，會議表示要圍繞推動高質量發展，並做好八項重點工作。

一是深化供給側結構性改革，要推進中國製造向中國創造轉變，中國速度向中國質量轉變，製造大國向製造強國轉變，深化要素市場化配置改革，並把處置「殭屍企業」作為重要抓手，推動化解過剩產能。

二是激發各類市場主體活力，推動國有資本做強做優做大，完善國企國資改革方案，改革國有資本授權經營體制。

三是實施鄉村振興戰略，要科學制訂鄉村振興戰略規劃，健全城鄉融合發展體制機制。

四是實施區域協調發展戰略，要實現基本公共服務均等化，基礎設施通達程度比較均衡，人民生活水平大體相當，並圍繞「一帶一路」建設，創新對外投資方式，以投資帶動貿易發展、產業發展。

五是推動形成全面開放新格局，要在開放的範圍和層次上進一步拓展，並有序放寬市場准入。

六是提高保障和改善民生水平，要針對人民群眾關心的問題精準施策，着力解決中小學生課外負擔重、「擇校熱」、「大班額」等突出問題，解決好嬰幼兒照護和兒童早期教育服務問題，注重解決結構性就業矛盾，解決好性別歧視、身份歧視問題。改革完善基本養老保險制度，以及解決網上虛假訊息詐騙、倒賣個人訊息等問題。

七是加快建立多主體供應、多渠道保障、租購併舉的住房制度，發展住房租賃市場特別是長期租賃，並完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制。

八是加快推進生態文明建設，要實施好「十三五」規劃確定的生態保護修復重大工程。