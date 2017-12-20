中國財經

中央經濟工作會議今日結束，會議強調要充分調動各方面幹事創業的積極性，有力有序做好經濟工作，要創新和完善宏觀調控，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，健全經濟政策協調機制，保持經濟運行在合理區間。發揮好消費的基礎性作用，促進有效投資特別是民間投資合理增長。

會議指出，紮實推進供給側結構性改革，促進新動能持續快速成長，加快製造業優化升級，繼續抓好「三去一降一補」，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革。加快建設創新型國家，推動重大科技創新取得新進展，促進大眾創業、萬眾創新上水平。加大重要領域和關鍵環節改革力度，營造支持民營企業發展良好環境，深化國企國資、財政金融等改革。

會議亦認為，中國經濟發展也進入了新時代，基本特徵就是經濟已由高速增長階段，轉向高質量發展階段，重申推動高質量發展，是保持經濟持續健康發展的必然要求。

另外，會議強調，穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，要長期堅持。「穩」和「進」是辯證統一的，要作為一個整體來把握。積極的財政政策取向不變，調整優化財政支出結構，確保對重點領域和項目的支持力度，壓縮一般性支出，切實加強地方政府債務管理。

同時，穩健的貨幣政策要保持中性，管住貨幣供給「總閘門」，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，促進多層次資本市場健康發展，更好為實體經濟服務，守住不發生系統性金融風險的底線。

至於房地產方面，會議提到應加快建立多主體供應、多渠道保障、租購併舉的住房制度。要發展住房租賃市場特別是長期租賃，保護租賃利益相關方合法權益，支持專業化、機構化住房租賃企業發展。完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，保持房地產市場調控政策連續性和穩定性，分清中央和地方事權，實行差別化調控。