港股直擊 中國財經 即巿股評

內地股市反覆下滑，上證指數終止連續兩日的升勢，3300點得而復失，收市報3287點，跌8點或0.27%，成交1679.62億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘135.17億元，賣盤超買盤，流出5.17億元。

深圳燃氣(601139.SH)及永輝超市(601933.SH)均升逾7%，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:56PM，額度剩餘106.95億元，賣盤超買盤，流出1.95億元。