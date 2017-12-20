中國財經

中國社會科學院發表《經濟藍皮書》，預計內地經濟今年增長6.8%，明年有望增長6.7%，強調中國經濟不會發生「硬着陸」。

《藍皮書》預料，明年消費者物價指數(CPI)增速預料為2%，生產物價指數(PPI)料增長3.6%，固定資產投資增速可能降至6.3%，社會消費品零售增速10.1%。

《藍皮書》指出，今年以來，中國經濟延續回穩向好態勢，國民經濟呈現運行平穩、結構優化、動能轉換、質量效益提升的態勢。全社會固定資產投資增速小幅回落，消費增速總體平穩，進出口增速顯著大幅回升，居民收入穩定增長。預計今年中國經濟增長6.8%左右，增速比上年小幅回升，實現年初的增長目標。

對於2018年中國經濟形勢，《藍皮書》認為，經濟社會發展具有良好支撐基礎和許多有利條件，與民生密切相關的就業、物價保持基本穩定，發展質量和效益有望持續提升，中國經濟將在新常態下保持穩中向好發展態勢。

《藍皮書》又指，明年經濟增長存在許多積極因素：新一輪對外開放，以及「一帶一路」建設的積極推進，將穩定和激發中國的外部需求；中國就業規模持續擴大，調查失業率保持在2013年以來的最低位，這對社會穩定、居民收入增長將起到關鍵作用；社會穩定，居民收入穩步增長，消費者預期穩定，消費新業態高速發展，消費質量不斷提升。

《藍皮書》強調，2017至2018年中國經濟將在新常態下運行在合理區間，就業、物價保持基本穩定，中國經濟不會發生「硬着陸」。

中國社會科學院原副院長、中國社科院經濟學部主任、國家金融與發展實驗室理事長李揚在社科院記者會上表示，美國去槓桿就是向債務從住戶、金融機構和非金融機構轉到政府名下，因此美國的問題進一步集中，政府赤字和債務的積累成為其問題。

李揚稱，根據過去經驗，稅改之後一兩年美國經濟垮過，但是兩三年之後，經濟將會出現一個新的像克林頓政府時期的新經濟，對此不可不警惕。