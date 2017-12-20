中國財經

A股早段下滑，上證指數跌4點，深成指跌33點。

上證指數現報3291點，跌4點或0.15%，最低見3285點，跌11點或0.35%，成交572.06億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11041點，跌33點或0.3%，低見11027點，跌47點或0.42%，成交736.28億元。

滬深300指數報4033點，跌2點或0.05%；創業板指數報1791點，跌6點或0.39%。

各板塊普遍走軟，水泥、鋼鐵股挫1%；房地產、有色金屬、金融、電力、化工股偏軟；石油、半新股、煤炭股則靠穩。