A股早段下滑，上證指數跌4點，深成指跌33點。
上證指數現報3291點，跌4點或0.15%，最低見3285點，跌11點或0.35%，成交572.06億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11041點，跌33點或0.3%，低見11027點，跌47點或0.42%，成交736.28億元。
滬深300指數報4033點，跌2點或0.05%；創業板指數報1791點，跌6點或0.39%。
各板塊普遍走軟，水泥、鋼鐵股挫1%；房地產、有色金屬、金融、電力、化工股偏軟；石油、半新股、煤炭股則靠穩。
今日 10:36 中國財經
A股早段下滑，上證指數跌4點，深成指跌33點。
上證指數現報3291點，跌4點或0.15%，最低見3285點，跌11點或0.35%，成交572.06億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11041點，跌33點或0.3%，低見11027點，跌47點或0.42%，成交736.28億元。
滬深300指數報4033點，跌2點或0.05%；創業板指數報1791點，跌6點或0.39%。
各板塊普遍走軟，水泥、鋼鐵股挫1%；房地產、有色金屬、金融、電力、化工股偏軟；石油、半新股、煤炭股則靠穩。
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