中國財經

上證指數高開不足1點後偏軟。

上證指數開市報3296點，升不足1點或0.01%；現報3292點，跌3點或0.12%。

深成指開市報11072點，跌2點或0.02%；現報11055點，跌19點或0.17%。

滬深300指數開市報4036點，升不足1點或0.02%；現報4029點，跌5點或0.14%。

創業板指數開市報1798點，跌不足1點或0.01%；現報1795點，跌2點或0.15%。

各板塊普遍下滑，鋼鐵、煤炭、房地產、水泥、金融、電力、石油股偏軟；半新股、化工、有色金屬股則靠穩。