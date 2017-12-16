中國財經

公元一二三四年，新崛起的蒙古和宋帝國聯盟合攻陷金國最後一城蔡州，金國滅亡。蒙古和宋滅金後，宋人漸漸在勝利的氣氛中意識到，蒙古是比金國更強大更可怕的敵人。

蒙古後來果然叛盟南侵，一二六八年忽必烈揮軍南下，宋降將劉整建議集中力量攻打襄陽。襄陽城是宋帝國在長江中游的門戶和重鎮。襄陽一失，敵軍就可順江而下，位處下游的首都臨安(今杭州)形勢就會變得危險。襄陽城三面環水，一面靠山，敵軍其實很難對這城形成包圍網。而且宋人早有準備，城內有一定數量的兵力和物資，宰相賈似道(南宋四大奸相之一)任用嫡系大將呂文德守城。

劉整的商戰計劃

在金庸小說《神雕俠侶》中的呂文德是一名懼怕敵軍的廢柴，但真實的呂文德是有幾十年和蒙軍作戰經驗的勇將，領軍能力和威望也很高。劉整在宋朝做至四川軍區高級司令， 因為懼怕賈似道推行內部審計「打算法」的打壓而投降蒙古，並為元世祖忽必烈想出了以商戰的方式智取襄陽。劉整的計劃是，蒙軍對襄陽採用圍困戰術，絕其外援；利誘宋將呂文德，請求在襄陽城外設貿易市場跟宋人做生意，呂文德竟中計同意了。襄陽的蒙古士兵就地轉職成為商人，他們建立榷場，從蒙古領土上運來大批糧食、酒、鹽等物資，並且可以收取宋朝的貶值紙幣會子、關子，絶對方便城內宋人來做生意。

襄陽城中的一大批廢紙，突然變成真金白銀可以用來購物，城中的將士市民都得到實惠。城外的宋蒙貿易，蒙古人完全是白白給宋將呂文德運送物資，既然襄陽的地形暫時難以用大量士兵包圍，那就以商人和消費品來包圍吧！

誤朝廷者呂文德也

後來蒙古商人以保護和儲存貨物為名，向呂文德要求在襄陽城外修築土城，否則便不能再做生意，他們更帶來了一條珍貴的玉帶來行賄。呂文德不願放棄貿易得來的龐大利益，竟然同意了。蒙古商人便輕鬆地在城外築了兩座土城，切斷襄陽城與外界的聯繫。呂文德在城樓上看到兩座土城的位置，平日善良的蒙古商人都變成兇狠的軍人，知道中計了，大呼：「誤朝廷者，我也。」他試圖摧毀兩個土城但失敗了，不久憂鬱成疾，在圍城一年後病死。他死的消息傳到京師，正在吃飯的賈似道嚇得筷子也掉到地上。

襄陽後來被蒙軍土城圍了十多層， 與外界完全隔絕。「奸相」賈似道一邊將襄陽被圍的消息封鎖，京師的宅男皇帝和大臣都不知道襄陽危在旦夕，繼續歌舞昇平；另一邊他也派出軍隊試圖突破蒙軍的圍城，但都被輕易擊退。

呂文德死後由他的弟弟呂文煥守城。一二七三年忽必烈調來西亞工匠在襄陽城外造回回砲。回回砲是巨形抛石機， 是那個時代的「核彈」。 「機發，聲震天地，所擊無不摧陷，入地七尺。 」蒙軍發第一炮就射破襄陽城譙樓，守將呂文煥自知不敵，為免元軍屠城，含淚而降。長江中游的襄陽一失，南宋敗局已定。

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