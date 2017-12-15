中國財經

數碼資產服務商OKEX公布，完成新一輪融資，籌集數千萬美元。

是次參與融資的包括史玉柱旗下巨人網絡集團、美圖公司(01357)董事長蔡文勝的隆嶺資本，王亞偉創立的千合資本、藝龍旅行網創始人唐越，以及策源創投等。

該公司旗下交易平台包括okex.com及okcoin.com，亦曾經營內地最大比特幣(Bitcoin)交易平台OKCoin幣行。在內地10月叫停首次代幣發行(ICO)後，OKCoin幣行已經完成客戶資產的清退，已轉型為一家區塊鏈技術研發的公司。