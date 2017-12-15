中國財經

人民銀行參事、人行調查統計司原司長盛松成表示，伴隨着中國金融「降槓桿」，金融市場利率相應上升，進而提高了銀行的資金成本，最終會傳導到實體經濟的融資成本上。實際上，實體經濟融資成本已上升。

他又稱，中國的政策利率每天都在變，但美國政策利率不能變的，1到2.5就是1到2.5，但是中國的利率是經常在變，也不需要通過國會不國會，這就是人民銀行的權力。

盛松成指出，中國金融市場利率已大幅度提高，這一點人民銀行做的非常不錯，今年3月美國聯儲局加過一次息，內地隨之也提高了政策利率，6月美國加息但中國無加息，12月美國剛剛加息。今年6月美國加息但中國不加息的原因，是從3月到6月，中國已先於美國加息了，已經走在他們前面。

美國已累計加息3次，其十年期國債到期孳息率提高0.6個百分點，中國提高1.2個百分點，中美息差實際上是擴大的，中國高於美國，所以中國的市場利率跟美國已有非常大的區別，因此並不主張中國的利率還會大幅度上升，預期中國的市場利率應該會在高位運行。

對於美國稅改法案對人民幣滙率的影響，盛松成認為，人民幣短期內會有一點壓力，而中國有一定的資本管制，使得資本不能輕易的流出來，這樣對人民幣的壓力有所減輕。