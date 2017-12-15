中國財經

中國人民銀行發布自動質押融資業務管理辦法，擴大了成員機構融資空間，將開發性和政策性銀行、國有商業銀行、郵政儲蓄銀行的自動質押融資餘額上限由實收資本的2%提高至4%，全國性股份制銀行由實收資本的2%提高至10%，城商行等其他金融機構由實收資本的5%提高至15%。

人行負責人表示，由於中小型存款類金融機構實收資本少、準備金規模小，為避免遇大額清算指令時出現排隊現象，其融資空間上調幅度相對較大。此外，人行可根據宏觀審慎管理需要和成員機構個體情況調整有關參數。

新的管理辦法將自2018年1月29日起實施，原自動質押融資業務管理暫行辦法同時廢止。

負責人稱，由於自動質押融資業務的觸發條件是金融機構臨時耗盡全部準備金仍不夠清算所需，啟用門檻較高，因此本質上屬於清算便利安排而非流動性工具。而且，由於絕大多數融資為日間透支、日終償還，對基礎貨幣總體沒有影響，也不會影響人行對銀行體系流動性的管理。

新的管理辦法還統一自動質押融資利率，日間和隔夜自動質押融資利率均按業務發生時的隔夜常備借貸便利(SLF)利率確定，其中日間融資利息按小時計算，隔夜融資利息按實際佔款天數計算，鼓勵機構縮短資金使用時間。

同時，還擴大質押債券範圍，將合格質押債券範圍由國債、中央銀行債券、政策性金融債券等擴大到人行認可的地方政府債券及其他有價證券。

自動質押融資業務是指存款類金融機構清算賬戶資金不足時，通過系統自動向央行質押債券融入資金完成清算的支付系統支持機制，有助於減少清算排隊現象，保障支付清算安全。